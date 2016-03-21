السعودية تلزم شركات الوساطة بالإفصاح عن بياناتها

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستلزم جميع بنوك الاستثمار والمؤسسات التي تقدم خدمات الوساطة وتداول الأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها المالية بما فيها الشركات التابعة للمصارف الأجنبية، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية.

وتعمل في السوق السعودية 88 شركة في مجالات تعامل وإدارة محافظ العملاء وصناديق الاستثمار والترتيب بجانب تقديم المشورة والحفظ وذلك فقا لبيانات هيئة السوق المالية.

تجدر الإشارة الى أن السوق السعودية من بين أهم الأسواق من حيث النمو لبنك HSBC في حين كان أعلن DEUTSCHE BANK أنه سجل أفضل أداء على الإطلاق في السعودية العام الماضي.