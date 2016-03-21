سوق السعودية تقلص مكاسبها والمؤشر دون 6500 نقطة

قلصت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في نهاية تعاملات اليوم الاثنين ، حيث أغلق المؤشر دون مستوى 6500 نقطة، بعد تراجع عدد من القطاعات.

وأضاف المؤشر نحو 0.06%، من المكاسب ليرتفع إلى مستوى 6486 نقطة، بتداولات 6.6 مليار ريال، وأحجام 344 مليون سهم.

وقد خالفت أسهم البتروكيماويات اتجاه أسعار النفط اليوم والتي تكبدت خسائر، حيث ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات في سوق السعودية بنسبة 0.60%.

وتراجعت أسعار النفط الخام لثاني جلسة اليوم الاثنين لتهبط بشكل أكبر عن أعلى مستوى وصلت إليه عام 2016 في الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من وفرة المعروض بعد ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة لأول مرة منذ ديسمبر.

وهبط سعر الخام الأميركي 40 سنتا أو 1%، إلى 39.04 دولارا للبرميل، فيما هبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق 12 سنتا إلى 41.08 دولار.

وقد تراجعت قطاعات التجزئة 1.14%، الزراعة 0.05%، الاتصالات 0.46%، الاستثمار المتعدد 0.69%، الاستثمار الصناعي 0.64%، والإعلام والنشر 2.54%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا متلايف إيه آي جي 9.8%، العالمية 9.7%، أسيج 4.2%، والجزيرة 3.8%.

وتصدر سهم سابك الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بمليار ريال، الإنماء 410 مليون ريال، والجزيرة بـ274 مليون ريال.