اليوم.. بدء التداول على أسهم "دومتي" ببورصة مصر

شهدت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بدء التداول على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، تحت رمز (DOMT.CA) بسعر 9.20 جنيه للسهم مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة صباحا.

جاء ذلك بعد ترتيب طلبات الاكتتاب وتلبية متطلبات التخصيص لعدد 110.250.000 سهم مخصص لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية و12.250.000 سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وقد أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه تمت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 5.5 مرة مع تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام بمعدل 10.7 مرة.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لعدد 122.500.000 سهم (الطرح المشترك) 6 مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 مليار جنيه وبما يعادل 739.040.360 سهم.

وقامت المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسؤول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما قام مكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار القانوني الدولي للشركة، وقام مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.

وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن إدارة البورصة تعمل على جذب وإدراج الشركات القوية في السوق، مؤكداً أن اكتتاب دومتي الذي تم تغطيته بنسبة 10.7 للاكتتاب العام، و5.5 مرات للاكتتاب الخاص، إلى جانب نسبة الأجانب المشاركين فى الاكتتاب والتي بلغت 77.8% تعني أن السوق مازال يحافظ على دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دومتي"، عمر الدماطي، أن إدارة الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، إلى جانب ضخ الاستثمارات في تنمية الطاقات الإنتاجية واستحداث المنتجات الجديدة وكذلك دراسة التوسعات الجذابة على الساحة الإقليمية.

وأشار المدير التنفيذى بالمجموعة المالية "هيرميس"، مصطفى الشيتي، إلى أن التغطية القوية للطرح من جانب كبرى المؤسسات المالية على الساحة الدولية والمحلية وكذلك الجمهور تعكس الأسس القوية التي تتمتع بها شركة "دومتي" والمقومات الجذابة التي يحظى بها القطاع الاستهلاكي بالسوق المصري.