تفجيرات بروكسل ترفع أسعار الذهب كملاذ استثماري آمن

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تفضيل المستثمرين حيازة الأصول الآمنة في أعقاب انفجارات شهدتها العاصمة البلجيكية "بروكسل" وأوقعت عدة ضحايا بين قتيل وجريح.

وتحول الذهب إلى الارتفاع مع إعلان السلطات البلجيكية وقوع انفجارين في مطار "بروكسل"، بالإضافة إلى انفجار في محطة لمترو الأنفاق، ما أثار مخاوف المستثمرين حيال الوضع الأمني الأوروبي.



وكان المعدن النفيس قد سجل هبوطًا في التعاملات الصباحية بفعل تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية رفع معدل الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل في أبريل/نيسان.



وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 1253.6 دولار للأوقية في الساعة 12:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.8% إلى 1254.8 دولار للأوقية في الساعة 12:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.