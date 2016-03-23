أسهم أوروبا تتخلص من "شبح بروكسل" وتعاود الارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لتتماسك بعد تسجيل خسائر في الجلسة السابقة عقب الهجمات الدامية التي وقعت في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقفز سهم "كريدي سويس" بعد الإعلان عن المزيد من الخفض في التكلفة.

وارتفع مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية 0.4%، في حين زاد مؤشر "يورو ستوكس" للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.6%.

وقفز سهم كريدي سويس 3.2% بعد أن أعلن البنك تخفيض التكاليف بواقع 800 مليون فرنك سويسري (821 مليون دولار) إضافية، وخططا لتقليص بنكه الاستثماري أكثر في إطار سعيه لتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة يهدف إلى إعادة إنعاش أرباحه.

وكان مؤشر "داكس" الألماني قد فتح مرتفعا 0.7%، في حين صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.2%، وبدأ فايننشال تايمز البريطاني التعاملات دون تغير يذكر.