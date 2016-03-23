أسواق الخليج تتراجع مع انخفاض النفط والبورصات العالمية

على خطى مثيلتها العالمية، تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع خسائر النفط الذي تأثر بارتفاع المخزونات الأميركية.

وهبطت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بوتيرة فاقت التوقعات، ما أذكى المخاوف بشأن استمرار تفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية دون توقف.

بورصة قطر كانت الأكثر تراجعا في منتصف تعاملات اليوم، حيث انخفض المؤشر بنسبة 1.09% إلى مستوى 10376 نقطة.

وقد انخفض سعر الخام في العقود الأميركية الآجلة استحقاق شهر 44 سنتا إلى 41.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، ونزل خام برنت 40 سنتا إلى 41.39 دولار للبرميل.

هذه الخسائر ألقت بظلالها أيضا على مؤشر سوق دبي المالي الذي خسر 0.72% إلى مستوى 3329 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 207 ملايين درهم.

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تراجع بنسبة 0.59% إلى 4362 نقطة، وسط ضغوط كبيرة من قطاع الطاقة الذي انخفض بأكثر من 3%.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.20% إلى مستوى 5241 نقطة، والبحرين بنسبة 0.42% إلى مستوى 1155 نقطة.

وقد خالف مؤشر سوق الأسهم السعودية، حيث ارتفع بنسبة 0.26% إلى مستوى 6498 نقطة، بتداولات بلغت قميتها 914 مليون ريال.