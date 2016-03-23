الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

هبط الذهب لأدنى مستوياته في أسبوع، اليوم الأربعاء، متأثرا بقوة الدولار التي تغلبت على زيادة طفيفة في جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن، بعد الهجمات التي استهدفت مطاراً ومحطة للمترو في ساعة الذروة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وبحسب "رويترز" دعمت الدولار خلال الليل أنباء هجمات بلجيكا والتعليقات المتشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين ثبط مسار رفع أسعر الفائدة الأميركية الميل لاستثمارات الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1235.36 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. وانخفضت الأسعار في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 16 مارس إلى 1231.60 دولار وسط بيع لجني الأرباح قبل بدء عطلة "عيد القيامة" يوم الجمعة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% إلى 1235.80 دولار للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للبلاتين 1% أيضاً إلى 981.2 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 594 دولار للأوقية.