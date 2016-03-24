الدولار في منحى تصاعدي مع استمرار الحديث عن رفع الفائدة

ارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، مما ضغط على أسعار السلع الأولية والأسهم الآسيوية بعد تصريحات لمسؤول آخر في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، عززت احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأميركية أكثر من مرة هذا العام.



وانخفض اليورو إلى 1.1172 دولار متراجعا كثيرا عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.1342 دولار. كما نزل الجنيه الاسترليني إلى 1.4096 دولار بفعل المخاوف بشأن دعم هجمات بروكسل للحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وانضم رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد إلى عدد من المسؤولين الذين ألقوا الضوء على احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين على الأقل هذا العام، مع احتمال أن تكون المرة الأولى في شهر أبريل المقبل.