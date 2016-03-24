مؤشر السعودية يخسر 1.7% ويهوي لـ6350 نقطة

عمقت سوق الأسهم السعودية خسائرها في نهاية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 6350 نقطة، بعد تعرض المؤشر لضغوط بيعية قوية دفعته للتراجع بنسبة 1.7%.

قطاع البتروكيماويات كان الضاغط الرئيسي على مؤشر سوق السعودية حيث تراجع بنسبة 1.86%، حيث تأثر بخسائر أسعار النفط مع زيادة المخزونات الأميركية.

وبلغت قيمة التداولات في السوق السعودية الذي خسر 110 نقاط، نحو 5.1 مليار ريال، بأحجام بلغت 302 مليون سهم، وتراجعت أسعار 141 سهماً، مقابل ارتفاع 24 سهماً.

وهبطت أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل اليوم الخميس لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين بفعل زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة وصعود الدولار.

وبلغت خسائر خام برنت قبل قليل إلى 2.72%، حيث وصل إلى مستوى 39.41 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي بنسبة 2.65% إلى مستوى 38.56 دولار.

وفي السوق السعودية، تراجعت كافة أسهم البتروكيماويات من دون استثناء، بقيادة سهم ينساب 3.98%، بترو رابغ بنسبة 3.58%، المتقدمة 2.99%، فيما تراجع سهم سابك بنسبة 1.93% إلى مستوى 76.75 ريال.

وقاد الأسهم الأكثر تراجعا اليوم متلايف إيه آي جي 9.9%، الاتصالات 7.15%، جبل عمر 6.64%، والإعادة السعودية 6.12%.