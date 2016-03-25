نيكاي يرتفع بفعل ضعف الين وعين المستثمرين على التوزيعات

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، حيث رفع الين الضعيف المعنويات في حين اشترى المستثمرون الأسهم ذات توزيعات الأرباح النقدية المرتفعة مثل شركات التأمين على الحياة، قبل بدء تداولها بدون الحق في المدفوعات الأسبوع القادم.



وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.7% إلى 17002.75 نقطة، وقد زاد المؤشر 1.7% على مدار الأسبوع.



وتقدم مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1366.05 نقطة، كما زاد مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" واحدا بالمئة ليسجل 12338.78 نقطة.