الدولار يصعد بعد مراجعة توقعات النمو الأميركي

ارتفع الدولار مقابل الين واليورو في المبادلات الآسيوية، الاثنين، بعد أن زادت مراجعة توقعات النمو الأميركي الإيجابي احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة.

وكان الدولار سجل تراجعاً كبيراً في مطلع مارس الحالي، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركز معدلات الفائدة بلا تغيير، مشيرا إلى "المخاطر" التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي. إلا أن وزارة التجارة أعلنت الجمعة أن وتيرة الاقتصاد تحسنت بـ1,4% في الربع الأخير من العام الماضي، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1,0%، وذلك بفضل زيادة ملحوظة في إنفاق المستهلكين ومبيعات العقارات.

وأعاد الإعلان الحديث عن احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة جديدة في معدلات الفائدة بعد ديسمبر، والتي كانت المرة الأولى منذ عقد تقريباً.

وارتفع الدولار إلى 113,62 ين مقابل 113,08 في نيويورك، بينما تراجع اليورو إلى 1,1156 دولار بعد أن وصل إلى 1,1164.