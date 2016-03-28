الذهب عند أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر، اليوم الاثنين، تحت ضغط صعود الدولار بعد تصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تنبئ برفع أسعار الفائدة، بما يشير إلى احتمال أن تكون الزيادة التالية الشهر المقبل.



ويمثل هذا الهبوط مزيدا من الخسائر للمعدن الأصفر الذي سجل الأسبوع الماضي أكبر انخفاض منذ نوفمبر، حيث صعد الدولار بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا.



وستتجه الأنظار إلى رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين، التي ستتحدث عن الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية غدا الثلاثاء، وقد تعطي تصريحاتها المرتقبة المزيد من الإشارات على عدد مرات رفع أسعار الفائدة المرتقبة وتوقيت حدوثها.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1214.16 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد لامس خلال الجلسة أدنى مستوى منذ 23 فبراير عند 1208.15 دولاراً للأوقية. وكان الذهب قد هبط 3% الأسبوع الماضي.



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع أمام سلة من العملات، مواصلا مكاسب الأسبوع الماضي مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في أبريل.



وانخفض الذهب 0.6% في العقود الأميركية عند 1214.50 دولاراً للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 15.19 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.7% إلى 578 دولاراً للأوقية، والبلاتين 0.6% إلى 950.10 دولارا للاوقية.