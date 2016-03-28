جني الأرباح يهبط بمؤشري دبي وأبوظبي 0.4%

سجلت بورصتا أبوظبي ودبي، تراجعا لمؤشريهما نهاية تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.39% لتواصل التراجع الذي فسره محللون بجني أرباح يترافق مع موسم اعلانات نتائج الشركات.

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي اليوم عند مستوى 3266 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 361 مليون درهم، وسط تداولات على أسهم 34 شركة انخفضت أسهم 18 شركة منها بينما ارتفعت أسهم 9 شركات وبقيت 7 ثابتة. وارتفع سهم أرابتك القابضة بمعدل 1.3% عند 1.62 درهم. وشهد السهم اليوم تداولات بلغ حجمها نحو 31 مليون سهم.

وبعد التوصية على زيادة رأس مال شركة "دبي باركس" التي تبني أكبر مجمع ترفيهي سكني في المنطقة، تراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 7% مغلقا عند 1.21 درهم وبحجم تداولات بلغ 56 مليون سهما.

أما في سوق أبوظبي المالي، تراجع المؤشر بنسبة 0.39% إلى مستوى 4282 نقطة، بقيمة تداول بلغت 232 مليون درهم. وجرى تداول أسهم 26 شركة انخفض منها أسهم 12 شركة، في مقابل ارتفاع 7 شركات وثبات 7 شركات أخرى.

وسجلت سهم شركة اتصالات الإمارات، تراجعا بنسبة 0.6% عند 17.9 درهم، بعد اقرار الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.وتراجع سهم الدار العقارية، بنسبة 0.75% إلى 2.64 درهم.