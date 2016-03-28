عقود المراهنة على فك ربط الريال بالدولار تسجل تراجعاً

بعد تعافي أسعار النفط قرب مستويات 40 دولاراً للبرميل، خسر المستثمرون والمضاربون الذين راهنوا على قيام السعودية بالتخلي عن ربط الريال بالدولار، نحو 1.8% من قيمة استثمارهم، بحسب وكالة "بلومبرغ"، التي توقعت أن تكون الخسائر أكبر من ذلك لا سيما مع استخدام الرافعة المالية أو leverage.

وقد سجلت عقود المضاربة على ارتفاع الدولار أمام الريال أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، بعد أن قفزت في فبراير نتيجة قيام صناديق تحوط أميركية بالمراهنة على قيام السعودية بتخفيض الريال.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض المضاربة على تخلي الدول الخليجية عن ربط عملاتها بالدولار تشير إلى توقعات أكبر بتعافي أسعار النفط هذا العام.