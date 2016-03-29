أسهم أوروبا ترتفع مع انتعاش شركات التعدين

قفزت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد عطلة طويلة في الأسواق، وارتفعت أسهم شركات التعدين مقتفية أثر أسعار المعادن.

وصعد مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 1.5% يوم الخميس الماضي. وكانت الأسواق الأوروبية مغلقة يومي الجمعة والاثنين بمناسبة عطلة "عيد القيامة".

وارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" للموارد الأساسية أكثر من 1%، حيث قفزت أسعار المعادن بدعم من تراجع الدولار الذي يجعل أسعار المعادن مقبولة أكثر بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى، بالإضافة إلى تحقيق أرباح صناعية مشجعة في الصين أكبر مستخدم للمعادن.



وارتفعت أسهم أنجلو أميركان وجلينكور أيضا بنحو 1%.

وكان مؤشرا "فايننشال تايمز" البريطاني و"داكس" الألماني قد ارتفعا 0.5% عند الافتتاح، في حين زاد مؤشر"كاك 40" الفرنسي 0.6%.