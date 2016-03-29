الأسهم الخليجية تعود للصعود بدعم القطاعات القيادية

استهلت الأسواق الخليجية بداية تداولاتها على ارتفاعات متباينة، حيث استكملت المؤشرات مواصلة التناغم الصعودي رغم طابع التذبذب، ووفق محللين فإن اتجاه البورصات يميل إلى التحسن المحدود، وسط ترقب المتعاملين بخصوص الفائدة الأميركية اليوم، حيث من المتوقع أن تعطي تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين المنتظرة اليوم، مزيداً من الإشارات على رفع أسعار الفائدة المرتقبة وتوقيتات حدوثها هذا العام.

وفي البورصات الخليجية، استهلت سوق دبي المالية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من الأسهم القيادية، وأبرزها سهما دبي الإسلامي وإعمار مولز. وارتفع المؤشر العام 0.08% رابحاً 2.5 نقطة ليبلغ 3268.84 نقطة، فيما ارتفع أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي مع انتعاش أغلب الأسهم القيادية.

وتراجع أداء المؤشر العام بنسبة 0.7% إلى 4311.16 نقطة ليربح 29.6 نقطة. وجرى التعامل على 10.3 مليون سهم، بقيمة 20.3 مليون درهم موزعة على 208 صفقات.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الساعة 9.15 صباح اليوم الثلاثاء بـ2.64 نقطة، ليصل إلى 5254.9 نقطة، بينما انخفض المؤشران "الوزني" و"كويت 15" 0.14 و0.49 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 1.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 31.8 مليون سهم بواقع 507 صفقات.

وكانت أسهم شركة "المستثمرون" و"ميادين" و"م الأعمال" و"تنظيف" و"أدنك" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "لوجستيك" و"انجازات" و"الديرة" و"تنظيف" و"المنتجعات" الأكثر ارتفاعاً.