أسواق الخليج تواصل صعودها "المتذبذب" بدعم النفط

استمرت أسواق الخليج في صعودها المتذبذب، اليوم الأربعاء، حيث شكل استقرار النفط والإقبال على شراء الأسهم القيادية، إضافة إلى تأكيد رئيسة الفيدرالي الأميركي بأن رفع الفائدة الأميركية سيكون تدريجياً، عوامل أثرت في مسار البورصات الخليجية، بحسب محللين أشاروا إلى أن تعافي النفط في آسيا خلال اليومين الماضيين، والأنباء عن عودة الإنتاج في حقل الخفجي زادت من دعم الأسواق.

ويدور الحديث الآن حول التأثير المتوقع لمحرك النفط على الأسهم الخليجية، وهل سيدفع المستثمرين نحو العودة للسوق أو التركيز على الأسهم المتوسطة والقيادية.

وبحسب خبراء فإن معظم الأسواق الخليجية سوف تستمر في الصعود في جلسة غد الخميس أيضاً.

والأنظار تتجه للسوق السعودية مع قرار المستثمرين باختيار القطاعات المناسبة، كما أن عودة انتعاش النفط وأداء الأسواق حفز المضاربين على مراقبة السوق.

وبدأت سوق دبي المالية تعاملاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع بفضل الأسهم القيادية، وأبرزها سهما أرابتك وإعمار، وزاد المؤشر العام 0.8% رابحاً 26.8 نقطة ليبلغ 3301.9 نقطة.

وبلغت كمية التداول 104.7 مليون سهم، بقيمة 126.28 مليون درهم وبتنفيذ 1381 صفقة.

وفي أبوظبي ارتفع أداء المؤشر العام للسوق في تعاملات الأربعاء، مع صعود سهم "الدار" القيادي. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.08% إلى 4321.87 نقطة ليربح 3.35 نقطة.

وفي الكويت ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لسوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، بواقع 2.29 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 5268.1 نقطة و0.76 نقطة للوزني و 5.03 نقطة لـ "كويت 15".

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 4.7 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 33.9 مليون سهم بواقع 630 صفقة.

وكانت أسهم شركة (بيتك) و(الاثمار) و(المستثمرون) و(ميادين) و(عقارات ك) الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات (لوجستيك) و(الديرة) و(ميادين) و(صفاة طاقة) و(عربي قابضة) الأكثر ارتفاعاً.