عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

نيكاي يهبط مع صعود الين قبيل بيانات الوظائف الأميركية

المصدر: طوكيو - رويترز
رابط مختصر

هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مع صعود الين أمام الدولار، بعد أن دعت محافظة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث ضغط ارتفاع العملة اليابانية على الشركات المصدرة في البلاد.

وقال متعاملون في السوق إن الشهية للأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة تراجعت أكثر بفعل حذر المستثمرين قبيل بيانات الوظائف الأميركية، التي تصدر يوم الجمعة.

وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.3% إلى 16878.96 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق في نحو أسبوعين.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% منهيا الجلسة عند 1356.29 نقطة مع ارتفاع جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا.

ونزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.6% إلى 12249.67 نقطة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #مؤشر الأسهم اليابانية, #أسواق مال, #اقتصاد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر