الذهب صوب أفضل أداء فصلي في 30 عاماً

ارتفع الذهب اليوم الخميس، مدعوماً بتراجع الدولار وتصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، ليتجه المعدن صوب أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاماً.



وصعد الذهب بقوة هذا العام بفعل الطلب عليه كملاذ آمن في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، والتباطؤ الصيني، اللذين يهزان أسواق الأسهم.



وزاد سعر المعدن 15.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في أداء هو الأقوى منذ الربع الثالث من 1986. وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش صعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1226.40 دولاراً للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 1% في مارس بعد ارتفاعها 11% في فبراير.



وقال إدوارد ماير المحلل لدى انتل اف.سي ستون: "من الصعب المراهنة على انخفاض الذهب في هذه المرحلة بعد أن أوضح مجلس الاحتياطي أنه متردد في رفع أسعار الفائدة، وهذا رغم المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يبلي بلاء حسنا".



وزادت الفضة 0.1% لتسجل 15.217 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 0.4% إلى 963.15 دولار وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 565.65 دولار للأوقية.