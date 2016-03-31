سوق السعودية تبدء العمل بالأوقات الجديدة الأحد القادم

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس أنه سيتم البدء بالعمل بأوقات التداول الجديدة، اعتباراً من يوم الأحد القادم، حيث تم تعديل فترة ما قبل التداول لتبدأ من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً (فترة ما قبل التداول هي الفترة التي يتاح فيها إدخال أوامر البيع والشراء وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر، وفي هذه الفترة لا يمكن تنفيذ الأوامر التي تم ادخالها).

وتعديل فترة التداول لتبدأ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً (فترة التداول هي الفترة التي يتاح فيها إدخال أوامر البيع والشراء وتعديل الكميات والأسعار وإلغاء الأوامر، ويتم خلالها تنفيذ الأوامر في السوق).

وتم تعديل فترة ما بعد التداول لتبدأ من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 4:00 مساءً (فترة ما بعد التداول هي الفترة التي لا يمكن فيها إدخال أو تعديل أسعار أوامر البيع والشراء أو كمياتها إلا أنه يمكن إلغاء الأوامر المدخلة وغير المنفذة خلال فترة التداول أو تعديل تاريخ صلاحيتها).