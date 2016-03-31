مستثمرو طيران الجزيرة: لن نبيع.. والسهم يتراجع بقوة

قالت شركة طيران "الجزيرة" في بيان لها إن المساهمين الرئيسيين أكدّوا عدم وجود نية لديهم في المستقبل القريب لبيع أي من أسهمهم في الشركة.

وقد تراجع سهم شركة طيران الجزيرة بأكثر من 3%، في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشارت الشركة في الوقت ذاته إلى قيام مستثمري الشركة بمراجعة مستمرة لمحافظ أسهمهم الاستثمارية، بدعم من مستشارين خارجيين، بحيث لا يمكن استبعاد إمكانية البيع في المستقبل.

كما نفت طيران الجزيرة أنباء دخولها في عمليات اندماجات أو استحواذات أو إدراج أسهم في أي بورصة عالمية.

يأتي هذا الإفصاح ردا على خبر نقلته وكالة رويترز عن مصادر بأن مجموعة بوداي عينت بنك HSBC مستشارا لدراسة خيارات بيع حصة في شركة طيران الجزيرة.

وتمتلك مجموعة بوداي 16.9%، في طيران الجزيرة مباشرة، بالإضافة الى مجموعة من الحصص غير المباشرة التي تمنحها مجتمعة حصة مسيطرة في الشركة.