الذهب يحقق أكبر مكاسب فصلية في نحو 30 عاماً

ارتفع سعر الذهب، مدعوماً بتراجع الدولار وأسواق الأسهم ليسجل المعدن النفيس أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاماً مع انحسار التوقعات بشأن رفع الفائدة الأميركية.



ويتأثر الذهب بشدة برفع الفائدة الذي من شأنه أن يزيد تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار. وهبط الذهب 10% العام الماضي قبيل أول زيادة في سعر الفائدة الأميركية في نحو عشر سنوات أعلنت في ديسمبر، وفقاً لـ "رويترز".



وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية 0.6% إلى 1232.06 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:55 بتوقيت غرينتش.



وزاد الذهب في العقود الأميركية سبعة دولارات عند التسوية إلى 1235.6 دولار للأوقية.

وزاد سعر المعدن النفيس 16.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في أداء هو الأقوى منذ عام 1986.



وهبط مؤشر الدولار لأدنى مستوى له في خمسة أشهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، فيما رفع الذهب بما يصل إلى 1.2%. وهبطت الأسهم العالمية للمرة الأولى في أربعة أيام.



وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.5% لتسجل 15.42 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 1.6% إلى 975.22 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 562.95 دولارا للأوقية.