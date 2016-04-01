تراجع قطاع الطاقة يهوي بأسهم أوروبا لأدنى مستوى في شهر

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهر في بداية التعاملات اليوم الجمعة، لتستهل الربع الجديد بخسائر، مع هبوط أسهم زوريخ للتأمين بعد تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح ونزول أسهم شركات الطاقة مقتفية أثر أسعار النفط.

وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.5%، مسجلا أدنى مستوياته في شهر، ليواصل خسائره بعدما نزل 1% في الجلسة السابقة. وخسر المؤشر 7.7% في الربع الأول.

وانخفض مؤشر قطاع التأمين الأوروبي 2% ليصبح أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات، بعدما هوى سهم زوريخ للتأمين نحو 9% مع انقضاء فترة استحقاق توزيعات الأرباح على السهم.

وتراجعت أسهم الطاقة 1.7 مع انخفاض أسعار النفط الخام الذي فرض ضغوطا على شركات مثل بي.بي ورويال داتش شل، اللتين انخفضت أسهمهما بنسبة 2.1% و1.5% على الترتيب.

في المقابل صعدت أسهم ثيسنكروب5.4% بعدما قالت صحيفة "راينيشه بوست" الاقتصادية الألمانية إن "تاتا ستيل" الهندية تخطط للاستحواذ على حصة في وحدة الصلب الأوروبية لشركة "ثينسنكروب".

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم، إذ إن أي علامة على نمو الأجور قد تنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1% عند الافتتاح، بينما نزل كاك 40 الفرنسي 1.4% وداكس الألماني 1.3%.