الذهب يهبط 1% بضغط مؤشر الوظائف الأميركية

تراجع سعر الذهب أكثر من واحد بالمئة بعد نشر بيانات الوظائف الأميركية لشهر مارس التي جاءت أفضل من التوقعات، ما بدد مخاوف البعض بشأن سلامة الاقتصاد الأميركي وعزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 215 ألف وظيفة الشهر الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 205 آلاف وظيفة.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1220.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1849 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 1208.45 دولار.

وهبط سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 12.1 دولار عند التسوية إلى 1223.50 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة حيازة الأصول التي لا تدر عوائد بينما يدعم الدولار.

وارتفع الذهب بنحو اثنين في المئة هذا الأسبوع بعد أن قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين إن على المركزي الأميركي أن يمضي بحذر في رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.4 بالمئة إلى 15.04 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 954.5 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة ليهبط إلى 559.5 دولار للأوقية.