تراجع الدولار الأميركي ترقبا للكشف عن توجهات الفائدة

لم يطرأ على مؤشر الدولار تغير أمام سلة من العملات وحوم في أحدث جلسة تداول قرب أدنى مستوى له في أكثر من 5 أشهر مع تزايد شكوك المتعاملين في أن تغير بيانات أمريكية أقوى من التوقعات نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يميل إلى التيسير.



وقالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد بواقع 215 ألف وظيفة الشهر الماضي بما يتجاوز توقعات محللين في مسح لرويترز بزيادة بواقع 205 آلاف وظيفة في حين زاد متوسط أجر الساعة بواقع 7 سنتات وارتفع معدل البطالة إلى خمسة بالمئة من أدنى مستوى في ثماني سنوات البالغ 4.9 بالمئة.

تعافٍ مؤقت

وتعافى الدولار في البداية بدعم البيانات غير أن تأثيرها ضعف لاحقا خلال الجلسة الأمريكية حيث زادت شكوك المتعاملين في أن تكون البيانات كافية لتعزيز التكهنات بتسريع وتيرة رفع الفائدة الأمريكية.

كانت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين قالت إن على المركزي الأمريكي المضي "بحذر" في رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو إلى 1.1335 دولار عقب البيانات الأمريكية بعدما قفز في وقت سابق لأعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف 1.1437 دولار.

وتعافى اليورو في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله في أحدث تعاملات مرتفعا 0.14 بالمئة إلى 1.1394 دولار.

وهبط الدولار أمام العملة اليابانية أيضا وسجل أدنى مستوى له في أسبوع ونصف 111.61 ين.

استقر مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية- تقريبا في أحدث تعاملات عند 94.615 بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف 94.319 سجله بالجلسة السابقة.

ونزل الدولار في أحدث تعاملات 0.27 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9585 فرنك بعدما ارتفع لأعلى مستوى في الجلسة 0.9627 فرنك بعد صدور البيانات الأمريكية.