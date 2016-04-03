نيران النفط "الصديقة" تصيب مؤشر السعودية بخسائر حادة

منيت سوق الأسهم السعودية بخسائر حادة في تعاملات اليوم الأحد، متأثرة بالخسائر القوية لأسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط شكوك بشأن التوصل لاتفاق لتجميد إنتاج النفط.

وخسر مؤشر السعودية نحو 1.56%، إلى مستوى 6126 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليار ريال، وأحجام 212 مليون سهم، عند الإغلاق.

واليوم هو الأول الذي تطبق فيه شركة السوق المالية السعودية "تداول" تعديل أوقات التداول في سوق السعودية، حيث أصبحت من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساء.

وتراجعت غالبية قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.15%، متأثرا بتراجع كافة أسهم القطاع.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت الجمعة 1.68 دولار أو 4.1%، إلى 39.09 دولار للبرميل عند التسوية. وخسر الخام 3%، خلال الأسبوع. وخسر الخام الأميركي 1.55 دولار أو 4%، ليهبط إلى 36.79 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط الخام 7%، خلال الأسبوع.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا إتحاد الخليج 9.95%، الأهلية 9.85%، بروج للتأمين 9.82%، الأسماك 9.80%.