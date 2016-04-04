أسهم أوروبا قرب أدنى مستوى في شهر و"الاتصالات" يتهاوى

هبطت الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى في شهر، اليوم الاثنين، مع انخفاض أسهم شركات الاتصالات بعد انهيار محادثات بين شركتي أورانج وبويج تليكوم لتأسيس شركة فرنسية مسيطرة.



وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" الخاص بقطاع الاتصالات 2%، متصدرا قائمة القطاعات الخاسرة بعد فشل اتفاقية النقد والأسهم المقترحة والبالغة قيمتها عشرة مليارات يورو (11.4 مليار دولار).



وهبطت أسهم أورانج 6.8% في حين هوى سهم بويج تليكوم 15.7% وسهم إلياد 14.5% وإس.إف.آر 16.5%.



وانخفض "مؤشر يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 9.2% في التعاملات المبكرة، بعد هبوطه 1.5% عند أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة.



وكان مؤشر "فايننشال تايمز" البريطاني قد بدأ التعاملات دون تغير يذكر، في حين هبط مؤشر داكس الألماني 0.1% وكاك 40 الفرنسي 0.2%.