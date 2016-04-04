حركة ارتدادية تقفز بمؤشر السعودية فوق 6200 نقطة

شهدت سوق الأسهم السعودية حركة ارتدادية في تعاملات اليوم الاثنين وسط صعود جماعي لغالبية القطاعات، في أعقاب الخسائر القوية التي تكبدتها أمس.

مكاسب اليوم تأتي على الرغم من مواصلة أسعار النفط تراجعها.

وأنهى مؤشر السعودية تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 1.38%، إلى مستوى 6210 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.87 مليار ريال، وأحجام 153.6 مليون سهم، حتى الساعة 1:40 بتوقيت السعودية.

وحقق مؤشر قطاع البتروكيماويات مكاسب بنسبة 1.24%، المصارف والخدمات المالية 1.59%، فيما كان القطاع الوحيد الخاسر في السوق هو قطاع الإسمنت حيث تراجع بنسبة 0.87%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا طباعة 9.96%، ميدغلف للتأمين 9.83%، تهامة 9.8%، وزين السعودية 9.52%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة سابك بـ673 مليون ريال، الإنماء 599 مليون ريال، المستشفى السعودي الألماني 144 مليون ريال، وتهامة 109 مليون ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، إن برنامج التحول الوطني سيدعم شركات الصحة والتأمين في سوق السعودية من خلال الاعتماد عليه في تقديم الخدمات.

وأضاف بن غيث أن القطاع الصحي يشكل 52%، من قيمة البوليصات الصادرة في السوق السعودي و30%، من نصيب قطاع السيارات، وتفعيل أو الاعتماد على نظام التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين سيفتح فرصة كبيرة للشركات.

وقال بن غيث "ما تحتاجه شركات التأمين، خاصة أنها تعاني ماليا، حمايتها من أعمال التحايل وهذا الأمر مهم جدا لتجاوز التحديات المالية.

وأكد بن غيث أن تكلفة تأمين السيارات في السعودية ارتفعت من 300 ريال إلى 1400 ريال، وهذه الأسعار تقريبية، وناتجة عن تعرض هذه الشركات لعمليات احتيال وبالتالي تحمل المستهلك النهائي هذه العمليات.