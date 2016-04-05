السعودية تعتزم زيادة الشركات المدرجة بالبورصة لـ250

أعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم مضاعفة حجم سوق أسهمها من خلال زيادة عدد الشركات الخاصة المدرجة، وتسهيل الاستثمار للأجانب، حيث سيضم مؤشر تداول 250 شركة بدلا من 170 شركة حالياً.

وسترتفع القيمة السوقية للمؤشر من 380 مليار دولار، التي تشكل نحو 60% من حجم الناتج المحلي، لتعادل حجم الناتج المحلي السعودي خلال سبع سنوات.

وأضاف الجدعان أن هيئة السوق المالية تعتزم تطوير سوق المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري.

وتأتي هذه الخطة الطموحة في إطار إصلاح غير مسبوق للاقتصاد السعودي، حيث سيتم طرح أولي لحصة صغيرة من أرامكو، إضافة إلى تطبيق تدابير جديدة ستدر 100 مليار دولار مع حلول عام 2020.