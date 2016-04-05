الدولار يسجل أدنى مستوى أمام الين في 17 شهراً

واصل الدولار هبوطه، اليوم الثلاثاء، في أعقاب الموقف الحذر الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث تراجعت العملة الأميركية إلى أدنى مستوى في 17 شهرا أمام الين.



وانخفض الدولار إلى 110.600 ين حتى الآن، مسجلا أدنى مستوى منذ 31 أكتوبر 2014. وأعطى هبوط أسعار السلع الأولية والأسهم اليوم الثلاثاء أفضلية للين الذي يعد ملاذا آمنا.



ويقف الدولار في موقف الدفاع في ظل الآراء القائلة بأن البنك المركزي الأميركي لا يتعجل تشديد السياسة النقدية، وهو ما كان له بالغ الأثر منذ أن دعت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين الأسبوع الماضي إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة.