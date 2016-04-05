السعودية: تذبذبات حادة لبعض الشركات في فترة "النتائج"

توقع خبراء اقتصاديون في حديث لـ "العربية.نت" أن تضغط النتائج الربعية والتي ستبدأ بالظهور هذا الأسبوع، على بعض شركات سوق الأسهم السعودية، حيث يترقب المستثمرون مدى تأثير النتائج على أداء السوق بشكل عام والشركات القيادية بشكل خاص.

وكان مؤشر السوق السعودية قد ارتفع خلال جلسة، أمس الاثنين، فوق مستوى 6200 نقطة، مغلقا على مكاسب بنسبة 1.4% عند 6211 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعاً لأغلبية الأسهم يتقدمها سهما "سابك" و "مصرف الراجحي" عند 75.60 ريال للأول و53.05 ريال للثاني.

وقال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن سوق الأسهم السعودية تتأثر بالأوضاع والاضطرابات بالمنطقة، وكلما كان هناك انفراج لهذه الأزمات فإن ذلك يعكس استقرار المنطقة سياسيا، وبالتالي تأثير ذلك يتضح على الأسواق المالية بالمنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سوق الأسهم السعودية تعيش حاليا مرحلة الترقب للنتائج الربعية والتي ستبدأ بالظهور هذا الأسبوع، بعد أن ضغطت أسعار النفط على سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية، وأغلقت السوق للأسبوع الثاني على تراجع بما نسبته 2%، حيث يترقب المستثمرون مدى تأثير النتائج على أداء السوق بشكل عام والشركات القيادية بشكل عام.

وأضاف أن سيولة الأسبوع الماضي وصلت إلى مستويات 29,8 مليار ريال، ومن المتعارف عليه أن فترة إعلان نتائج الشركات تشهد تذبذبات حادة على بعض الشركات، مما يضع المستثمرين في حيرة حول بناء قراراتهم الاستثمارية في هذه المرحلة، متوقعا أن يكون لقطاعات الزراعة والتجزئة والطاقة والتأمين أداء جيد خلال هذا الأسبوع.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني: "شهدنا خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات متوالية للسوق قبل أن تغلق الأسبوع الماضي على انخفاض، في إشارة إلى أن السوق داخلة في مسار تصحيحي"، مضيفا: "إننا بهذا الأسبوع ندخل في فترة النتائج الربعية للشركات مما سيكون له أثر إيجابي أو سلبي على العديد من الشركات القيادية بالسوق، وعلى السوق بأكملها وسط ضغوطات أسعار النفط".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد نتائج هذا الربع أداءً أقل من نظيرتها العام الماضي، حيث بلغ متوسط الربع الأول من العام الحالي لأسعار النفط مستويات 37 دولارا للبرميل، فيما كان المتوسط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي عند مستويات 56 دولارا للبرميل".

وقال أيضاً إن هناك عاملا آخر سيؤثر على نتائج الشركات السعودية وهو مرور الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية بفترة ركود، مما سيكون لها جزء من التأثير على الشركات السعودية التي تركز في أنشطتها على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى العامل المحلي الآخر وهو رفع أسعار الطاقة الذي سوف نشهد تأثيره على نتائج الشركات ابتداء من الربع الحالي.