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نيكاي عند أدنى مستوى في 7 أسابيع بفعل صعود الين

المصدر: طوكيو - رويترز
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هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، حيث ألقى ارتفاع الين أمام الدولار بظلال قاتمة على أرباح الشركات التي تعتمد على ضعف العملة اليابانية لتحقيق إيرادات تصدير عالية.

وانخفض مؤشر "نيكاي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 2.4% إلى 15732.82 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 12 فبراير.

وهبط الدولار 0.5% أمام الين في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، ما فرض ضغوطا نزولية على أسعار أسهم الشركات اليابانية التي تصدر إنتاجها.

وأنهى سهما تويوتا وبريدجستون التعاملات على هبوط بنسبة 3.3% لكل منهما، في حين انخفض سهم نيسان موتور 3.1%.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6%، منهيا تعاملات اليوم عند 1268.37 نقطة، مع هبوط جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا.

وانخفض مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" بنسبة 2.6% إلى 11440.39 نقطة.

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