الدولار عند أدنى مستوى في 17 شهراً بفعل حذر المركزي

ارتفع الين إلى أعلى مستوى في 17 شهراً أمام الدولار يوم الخميس في الوقت الذي تتعرض فيه العملة الأميركية لضغوط بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد الشهر الماضي والذي أكد توخي البنك الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدى ارتفاع الين بنحو 9.6% أمام الدولار منذ بداية العام إلى المزيد من التحذيرات من احتمال اتخاذ اليابان إجراء، إذ تخشى طوكيو من تأثر الصادرات جراء ارتفاع عملة البلاد. وقال مسؤول بارز في وزارة المالية اليابانية إن الوزارة ستتبنى إجراءات في السوق بحسب الحاجة.

وأكد محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا أن البنك سيخفف سياسته النقدية إذا دعت الحاجة، لذلك لكن هناك شكوك بشأن مدى فعالية مثل هذه الخطوة.

وانخفض الدولار 1% إلى 108.65 ين، مسجلا أدنى مستوى أمام العملة اليابانية منذ أكتوبر 2014، في حين هبط اليورو إلى 124.12 ين، وهو أدنى مستوى في شهر.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية إلى 94.015 مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر العام الماضي.

وأظهر محضر اجتماعات البنك المركزي الأميركي أن من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قبل يونيو بسبب انتشار المخاوف بين واضعي السياسات بشأن محدودية قدرتهم على الصمود أمام حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.14205 دولار، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر البالغ 1.1438 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وسينشر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون كلمة من رئيس البنك ماريو دراجي في وقت لاحق من الخميس.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 22 شهرا أمام الجنيه الإسترليني عند 81.14 بنس بارتفاع نسبته 0.4% عن سعر الفتح.