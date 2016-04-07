محللون: توقع تحسن نتائج 3 قطاعات في سوق السعودية

في الوقت الذي أغلق مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأربعاء على مكاسب طفيفة بنحو 12 نقطة عند 6214 نقطة، وسط تداولات نشطة نوعا ما مقارنة بالجلسات الماضية، حيث بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، توقع محللون اقتصاديون في حديثهم لـ"العربية.نت" أن تشهد قطاعات المصارف والتأمين والإسمنت والصناعات الغذائية نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي .

وسجلت أسعار النفط أمس مكاسب معتبرة بأكثر من 5% بعد بيانات عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، حيث أغلق خام برنت عند 39.84 دولار للبرميل ونايمكس عند 37.75 دولار، كما سجلت الأسواق الأميركية جلسة أمس ارتفاعات جماعية بدعم من قطاع الطاقة بعد صعود أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز بأكثر من 100 نقطة عند 17716 نقطة، كما سجلت الأسواق الأوربية ارتفاعات متفاوتة.

وقال وليد السبيعي محلل الأسواق المالية "من المتوقع أن تكون نتائج الربع الأول مختلفة عن نظيرتها في نفس الفترة العام الماضي بما يقارب 20%، نظرا لوجود عدد من المتغيرات التي أثرت على نتائج غالبية شركات وقطاعات السوق".

وتوقع أن تشهد قطاعات المصارف والتأمين والإسمنت والصناعات الغذائية نتائج جيدة خلال الربع الاول، فيما من المتوقع أن تشهد غالبية شركات البتروكيماويات انخفاضا في أرباحها بسبب تعديل أسعار الطاقة والذي ستبدأ شركات القطاع بالتكيف معه خلال الربعين القادمين.

وأضاف السبيعي أن سوق الأسهم السعودي مرشح للثبات خلال الأسابيع المقبلة فوق مستويات 6 آلاف نقطة، بعدما مر بالكثير من التذبذبات الفترة الماضية، مشيرا بهذا الصدد إلى أن الكثير من المستثمرين يترقبون حاليا اكتمال نتائج الشركات خلال الأسبوعين القادمين لتحديد قراراتهم الاستثمارية.

وقال المستشار الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المعطيات تشير بتأثر نتائج شركات البتروكيماويات لهذا الربع بالتحديد مع البدء بتغيير الدعم الحكومي وهو المؤثر الفعلي في ربحية الشركات للربع الأول 2016.

ولفت إلى أن ما يدعم قطاع البتروكيماويات ويخفف من النظرة السلبية تحقيق شركة المتقدمة ليوم أمس نموا زاد عن 60%، إلا أن ذلك ليس بالضرورة ان يعطينا ملامح لنتائج قطاع البتروكيماويات بشكل عام والذي يتأثر بالعديد من الظروف العالمية والداخلية في آن واحد، مضيفا أن مؤشر سوق الأسهم سيظل رهينا لنتائج الشركات خلال الأيام القليلة القادمة وهي المحرك الرئيسي للسوق.