مكاسب سوق السعودية تدفع المؤشر فوق 6250 نقطة

دعمت مكاسب النفط في تعاملات اليوم الخميس مؤشر سوق الأسهم السعودية، الذي تخطى مستوى 6250 نقطة.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق 40 دولاراً في التعاملات المبكرة، حيث بلغ 40.15 دولار للبرميل، وبلغ سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 38.12 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا عن آخر إقفال و8%، أيضا عن أدنى مستوى سجله في أبريل.

ووصل مؤشر سوق السعودية إلى مستوى6252 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.87 مليار ريال، وأحجام 104 ملايين سهم، حتى الساعة 11:50 بتوقيت السعودية.

وحقق قطاع البتروكيماويات مكاسب بنسبة 1.23%، والمصارف والخدمات المالية 0.34%، والتأمين 1.38%، والاتصالات 1.71%، والتشييد والبناء 1.17%.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا سلامة 6.54%، وجازادكو 4.48%، وجبسكو 3.68%، والدريس 3.43%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة الإنماء 309 ملايين ريال، سابك 297 مليون ريال، وفا للتأمين 71 مليون ريال، وزين السعودية 52 مليون ريال.