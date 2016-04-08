الذهب يتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي في 5 أسابيع

تراجع الذهب من أعلى مستوى له في أسبوعين، اليوم الجمعة، متخليا عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها الليلة الماضية، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له في خمسة أسابيع، بدعم من النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.



وهبطت معظم الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، بينما تراجع الين قليلا من أعلى مستوى له في 17 شهراً أمام الدولار.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1235.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06،53 بتوقيت غرينتش، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد صعوده 1.5% الليلة الماضية. وكان المعدن قد بلغ أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1243.50 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.



وعلى مدى الأسبوع زاد المعدن 1.1% مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس.



وصعد المعدن الأصفر 16% في الربع الأول من العام، مسجلا أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاماً، بفضل تكهنات بأن يرجئ مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع الفائدة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.04% إلى 15.20 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.19% إلى 953.85 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.68% إلى 536.65 دولارا للأوقية.