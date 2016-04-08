4.1 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4.1 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 403.3 مليار جنيه.

وانخفضت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، ففقد مؤشر "إيجي اكس 30" نحو 0.61%، ليسجل مستوى 7479 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي اكس 70" بنحو 1.8% ليسجل مستوى 361 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" بنحو 1.93%، ليبلغ مستوى 777 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداولات بنحو 6.1 مليار جنيه، مبينا أن كمية التداول بلغت نحو 2.667 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية.

وأوضح التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 75.38 مليون جنيه، موضحا أن العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 40.11 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وذكر أن المؤسسات استحوذت على نحو 50.5% من المعاملات بالبورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 49.5%، مشيرا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 58.48 مليون جنيه.

وأفاد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيم التداولات بلغت نحو 1.704 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 1.696 مليون سند.