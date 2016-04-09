أسهم الطاقة تدفع السوق الأميركية لمكاسب محدودة

ساعدت مكاسب قوية لأسهم شركات الطاقة بعد قفزة في أسعار النفط مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الاميركية على الاغلاق على ارتفاع محدود، لكن خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية دفعت مؤشر ناسداك للتراجع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 35.00 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 17576.96 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الاوسع نطاقا 5.69 نقطة أو 0.28 بالمئة ليغلق عند 2047.60 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 2.32 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 4850.69 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الاسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد أند بورز 1.2 بالمئة في حين هبط ناسداك 1.3 بالمئة.