أونصة الذهب تسجل أكبر مكسب أسبوعي في 5 أسابيع

تراجع الذهب بعد أن دفع صعود أسواق الأسهم المستثمرين إلى مبيعات لجني الأرباح في المعدن النفيس في أعقاب مكاسبه القوية في الجلسة السابقة لكنه تمكن من تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في خمسة أسابيع مع بقاء البنك المركزي الأمريكي حذرا بشأن زيادات أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الذهب للبيع الفوري حوالي 0.1 بالمئة إلى 1240.15 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في يونيو/حزيران 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1243.80 دولار للأوقية.

وتنهي أسعار الذهب للبيع الفوري الأسبوع مرتفعة 1.4 بالمئة فيما يرجع بشكل أساسي إلى مكاسبها في جلسة الخميس التي بلغت 1.5 بالمئة والتي سجلت خلالها أعلى مستوى في أسبوعين عند 1243.50 دولار للأوقية.

وصعد المعدن الأصفر 16 بالمئة في الربع الأول من العام مسجلا أفضل أداء فصلي في نحو 30 عاما بفضل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي سيتخذ مسارا حذرا في رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.37 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 964 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 540 دولارا للأوقية.