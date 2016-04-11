نيكاي يهبط وسط تعاملات هزيلة مع انخفاض أسهم السيارات

انخفض مؤشر نيكي الياباني في ختام التعاملات اليوم الاثنين مع صعود الين لأعلى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار بما دفع أسهم شركات التصدير للهبوط مثل شركات صناعة السيارات في حين كان حجم التداولات ضعيفا مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة.



وتراجع المؤشر القياسي 0.4% ليغلق عند 15751.13 نقطة.



وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1279.79 نقطة مع تداول 1.83 مليار سهم فقط مقارنة مع متوسط حجم التداولات في 30 يوما والبالغ 2.2 مليار سهم.



ونزل مؤشر جيه.بي.اكس 400 بواقع 0.6 في المئة لينهي اليوم عند 11549.34 نقطة.

