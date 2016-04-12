الدار: بدء الحجز في مشروع Yas Acres خلال أسبوعين

قال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، طلال الذيابي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه سيتم فتح باب الحجز في مشروع Yas Acres السكني الذي يعتبر الأضخم الذي تطلقه الشركة خلال أسبوعين.

وأضاف الذيابي أن قيمة مشروع Yas Acres تبلغ 6 مليارات درهم، ضمن مشاريع الشركة في جزيرة "ياس"، وأطلق بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي.

ولفت الذيابي إلى أن المشروع يتضمن 1315 وحدة سكنية، وهو عبارة عن مجمع متكامل، مفتوح للأجانب والمواطنين، سواء بغرض الشراء أو الاستثمار.

وأشار الذيابي إلى أن استراتيجية الشركة الجديدة فيما يتعلق بالتوزيعات أفضل كثيرا، حيث تقدم رؤية واضحة للمستثمرين والمساهمين بشأن العوائد المتوقعة خلال السنوات المقبلة.