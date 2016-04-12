قفزة "الأسمنت" 5% تغلق مؤشر السعودية فوق 6400 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع قوي بلغت نسبته 1.46 % للمؤشر، مع تلقي السوق دفعة قوية من صعود أسعار النفط العالمية، إلى جانب الارتفاع القوي في مؤشر أسهم قطاع الإسمنت وإعلان النتائج المالية لعدد من البنوك والشركات والتي رافقتها توزيعات نقدية للمساهمين من أبرزها توزيع 3 ريالات لكل سهم في شركة الصناعات الأساسية "سابك".

وقفز مؤشر قطاع الإسمنت بنسبة 5.91% خلال الجلسة ليغلق على ارتفاع بنسبة 5.34% في صعود لافت يعكس صدور قرار السماح بتصدير الإسمنت إلى خارج المملكة بشكل نافذ.

وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستشارات، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قرار السماح بتصدير الإسمنت لخارج السعودية جيد للشركات، متسائلا: هل حجم الطلب في الدول المحيطة جدير بهذا الانعكاس الإيجابي.

وأوضح العمران أن عملية النقل عامل حسم، خاصة النقل البحري الذي يعد هو الأنسب لنقل الإسمنت، مشيرا إلى أن نقل الإسمنت عبر البر يعد مكلفا جدا، وبالتالي تصبح الجدوى الاقتصادية غير مرتفعة بالنسبة للمصانع التي ليس لديها منافذ قريبة على البحر.

وبعد انطلاقة متماسكة، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية ليغلق المؤشر فوق 6403 نقطة مرتفعا 92 نقطة بأكثر من 1.46% بدعم قوي من قطاع البنوك الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 2.2% بتفاؤل من الأرباح الإيجابية التي أعلنت عنها عدد من المصارف السعودية.

أداء قوي للبنوك

وفي جلسة اليوم منحت النتائج المالية الإيجابية للبنوك والتي بدأت بالتوالي بإعلان بنكين يوم أمس عن زيادة في أرباحهما للربع الأول 2016، دفعة إيجابية تجاه قدرة القطاع المصرفي السعودي على تخطي التحديات الماثلة أمامه وأبزرها ارتفاع كلفة السيولة.

وفي قطاع البنوك أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة للبنك السعودي الفرنسي حتى نهاية الربع الأول من 2016 ارتفاعاً بنسبة 2.6% في الأرباح الصافية إلى 1.078 مليار ريال، مقارنة مع 1.05 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة للبنك السعودي الفرنسي حتى نهاية الربع الأول من2016 ارتفاعا بنسبة 2.6% في الأرباح الصافية إلى 1.078 مليار ريال مقارنة مع 1.05 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق.

ومن بين أبرز الأخبار المهمة في القطاع النبكي، اقرار عمومية بنك البلاد توصية لمجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 5 مليارات ريال سعودي ليصبح 6 مليارات ريال تمثل 20% من رأسمال البنك.

وتأتي زيادة رأس المال عبر رسملة مبلغ 468 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، في بنك البلاد ومبلغ 532 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2015، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من 500 مليون سهم إلى 600 مليون سهم.