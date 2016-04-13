مؤشر السعودية يتخطى 6440 نقطة بدعم أرباح البنوك

دعمت أرباح البنوك السعودية، والتي جاءت إيجابية بقوة، مؤشر سوق الأسهم الذي تخطى في جلسة اليوم مستوى 6440 نقطة صعودا عند الإغلاق.

وأنهى المؤشر تداولات اليوم عند 6442.04 نقطة بزيادة 38.44 نقاط عن مستوى الإغلاق السابق ليوم أمس وبما يمثل ارتفاعا بنسبة 0.6%.

وفاقت قيمة الأسهم المتداولة 5.4 مليارات ريال، بحجم نحو 348.3 مليون سهم، جرى تداولها عبر 131.8 ألف صفقة. وتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعات السوق بصعود مؤشره بنسبة 2.2% عند الإغلاق تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بارتفاع نسبته 1.14%.

وجاءت أرباح القطاع المصرفي كأكبر حافز للسوق على الصعود، حيث أعلن كل من بنوك البلاد والسعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني، ارتفاعا في أرباحها على الرغم من تراجع مستويات السيولة (الودائع) بوجه عام.

كما أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي صافي أرباح بلغت قيمتها 2.63 مليار ريال في الربع الأول من 2016، مقابل 2.60 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 0.96%، ومقابل 2.127 مليار ريال في الربع السابق بنمو 23.7%.

وهي مؤشرات قوية على أداء أكبر مصرف سعودي منحت دفعة قوية لثقة المتداولين في القطاع البنكي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في البنك الأهلي 59 مليار ريال، مقابل 49 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19.8%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.32 ريال مقابل 1.31 ريال للفترة نفسها من العام السابق.