نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع ونصف مع تراجع الين

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء إلى مستوى جديد هو الأعلى في أسبوع ونصف الأسبوع في الوقت الذي ربحت فيه أسهم الشركات المصدرة بفعل تراجع الين مع زيادة الإقبال على الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بفعل بيانات تجارة صينية مثيرة للتفاؤل أعطت أملا في استقرار أكبر اقتصاد في المنطقة.



وحقق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى أكبر مكاسب منذ الثاني في مارس حيث قفز 2.8 بالمئة إلى 16381.22 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق هذا الشهر.



وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.6 بالمئة لينهي جلسة التداول عند 1332.44 نقطة حيث ارتفعت جميع مؤشراته البالغ عددها 33 مؤشرا.



وزاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.7 بالمئة إلى 12035.02 نقطة.