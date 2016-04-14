المصارف تواصل دعم سوق السعودية والمؤشر يخترق 6500 نقطة

واصلت أسهم قطاع المصارف والخدمات المالية دعم مؤشر سوق السعودية مع تواصل الإعلان عن النتائج الربعيى الإيجابية.

وارتفع مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق بنسبة 1.06%، إلى مستوى 6509 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال، وأحجام 321.6 مليون سهم

قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفع بنسبة 1.95%، الصناعات البتروكيماوية 1.02%، التجزئة 1.26%، والتشييد والبناء 1.19%.

وجاءت الأرباح الصافية لبنك الرياض أفضل من توقعات المحللين للربع الاول لتبلغ 1.17 مليار ريال، فيما كانت توقعات المحللين عند 991 مليون ريال.

وارتفع سهم بنك الرياض بنسبة 0.45%، إلى 11.15 ريالا، الراجحي 2.96%، سامبا 2.06%، والأهلي 3.82%، السعودي الفرنسي 1.11%، والسعودي الهولندي 3.45%.