تراجع أسواق أوروبا متأثرة بهبوط أسهم بيربري ويونيليفر

تراجعت الأسواق الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بانخفاض أسعار النفط وهبوط أسهم بيربري ويونيليفر.



وهبط مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.1% بعد ارتفاعه لأعلى معدل خلال شهر في الجلسة السابقة بنسبة 2.6%.



ونزل سهم بيربري 5.9% بعد إعلان دار الأزياء الفاخرة البريطانية انخفاض مبيعاتها في النصف الثاني من العام.



وهبطت أسهم يونيليفر واحدا بالمئة تقريبا بعد إعلان الشركة المتخصصة في السلع الاستهلاكية انخفاض الإيرادات. وتراجعت أسهم شركات الطاقة مثل بي.بي وتوتال متأثرة بهبوط أسعار النفط.



لكن أسهم شركة إنترتينمنت وان الإعلامية صعدت 10% بعد إعلان مجموعة بلومبرغ أن شبكة آي.تي.في تجري محادثات مع الشركة الكندية بشأن استحواذ محتمل على الرغم من أن إنترتينمنت وان قالت إنها لم تتلق أي عرض.