رئيس البورصة: مصر تتصدر دول المنطقة نمواً في 2017

أكد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عرمان، جدية الحكومة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي.

وأوضح خلال استقباله ديف كوت الرئيس التنفيذي لشركة HONEYWELL الرائدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات، أن توسع الحكومة بشكل كبير في مشروعات البنية التحتية والطاقة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتوجه نحو تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة وإمكانية الاعتماد على سوق المال كمنصة رئيسية للتمويل مما سيكون له أثر إيجابي على عملية النمو خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع الاقتصاد المصري الأكثر نمواً على مستوى المنطقة خلال العام القادم.

وأشار إلى أن الفرص القوية التي تتمتع بها البورصة المصرية حيث تعد أحد أكبر الأسواق الناشئة نمواً خلال الربع الاول من العام"، مضيفاً أنه تمت الإشارة أيضاً إلى حجم السيولة التي تتوافر في السوق والتي تظهر من خلال زيادات رؤوس الأموال التي تمت من خلال السوق خلال العامين الأخيرين وتجاوزت حاجز 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى الطروحات القوية التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد السوق تنفيذ طرح كبير بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة.

ولفت إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن البورصة كمؤسسة تسعى للتوسع في تطبيقات التنمية المستدامة لصالح المجتمع، كما تم أيضاً التأكيد على التطور الذى شهدته البورصة في مستويات تطبيق الحكومة وحماية حقوق المساهمين، حيث تم اختيار البورصة المصرية من قبل البنك الدولي كواحدة من أفضل 6 أسواق حققت تحسناً فى مجال حماية حقوق المساهمين.

وتقدم شركة HONEYWELL حول العالم منتجات وخدمات متميزة لتكنولوجيا الطيران والفضاء، وتقنيات التحكّم للمباني والمنازل والقطاعات الصناعية، وأجهزة الشحن التوربيني (التوربو)، والمواد عالية الأداء بحجم مبيعاتها العالمية الى 38.6 مليار دولار سنوياً.

وأجرى "عمران" مع مسؤولي الشركة مباحثات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، مركزاً على القطاعات الواعدة في الاقتصاد والفرص التي يمتلكها الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.