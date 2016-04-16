آفاق أسواق الإصدارات الأوليّة في المنطقة هذا العام

لم تشهد أسواق الإصدارات الأولية (طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة أو تحول شركات مساهمة خاصة أو شركات عائلية الى عامة)، في أسواق المال العربية، نشاطاً يذكر خلال الربع الأول من هذا العام. واقتصر النشاط على إصدار واحد قيمته ١٤,٤ مليون دولار لشركة مصرية في قطاع الأغذية والمشروبات، بينما شهدت السوق ثلاثة إصدارات خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ قيمتها ٥٠٢ مليون دولار، في مقابل ستة إصدارات قيمتها ٦,٢ بليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠١٤. وأدى تراجع مؤشرات أداء الأسواق العربية وارتفاع أخطارها، والذي يتزامن مع التراجع الكبير في سعر النفط، الى تأجيل الاكتتابات الجديدة بسبب التخوف من فشل هذه الإصدارات نتيجة ضعف الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة، أو التخوف من تراجع قيمتها السوقية دون قيمتها التأسيسية او الإسمية بعد إدراجها في الأسواق.

يعكس توقّف نشاط أسواق الإصدارات الأولية في المنطقة، تخلّيها عن دورها الرئيس في تعزيز أداء اقتصادات المنطقة وقطاعاتها المختلفة من حيث توفير التمويل والسيولة المطلوبين للمستثمرين ورجال الأعمال لترجمة مشاريعهم وتوسعاتهم وتنفيذها، وتعزيز رأسمالهم العامل بدلاً من الاعتماد على قروض البنوك ذات الكلفة العالية، والمماطلة في الموافقة على تقديم القروض.

ساهم نشاط أسواق الإصدارات الأولية، الذي تزامن مع فترة انتعاش أسواق المال، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول العربية وتوظيف جزء مهم من مدخرات المستثمرين وخلق فرص استثمارية جديدة في أسواق المال، ما يساعد في زيادة عمقها وسيولتها. كما يساهم في توزيع مكاسب التنمية على أكبر شريحة من المستثمرين، ورفع مستوى دخلهم ومعيشتهم. وفي هذا المجال، بادرت دولة الإمارات، من أجل تنشيط أسواقها وزيادة عمقها، وخلق فرص استثمارية جديدة، الى إنشاء السوق الثانية لإدراج أسهم الشركات الخاصة وعددها في الإمارات ١٤٥ شركة، مجموع رؤوس أموالها ١٣٢ بليون درهم. والشركات المؤهلة للإدراج في هذا السوق عندما تأسست قبل سنتين، عددها ١٠، بينما تسعى بقية الشركات الى تصويب أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات الموافقة على إدراجها في هذا السوق.

ويعتبر إدراج هذه الشركات في هذه الأسواق خطوة نحو إدراجها في الأسواق الرسمية أو الثانوية، ما يسهل لها الحصول على القروض والتسهيلات من البنوك لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها. أضف الى ذلك، مساهمة الإدراج في تسهيل بيع أسهمها وشرائها، والإعلان اليومي عن أسعارها السوقية، ما يسهل على المستثمرين ومساهمي هذه الشركات احتساب قيمة ثرواتهم، وعلى البنوك بيع أسهم هذه الشركات عند تعثّرها عن تسديد ديونها.

قررت السوق السعودية أيضاً، وهي أكبر سوق في المنطقة، زيادة عدد الشركات المدرجة فيها من ١٧٠ شركة حالياً، الى ٢٥٠ خلال سنوات، من أجل زيادة عدد الفرص الاستثمارية في السوق، لرفع مستوى عمقها وسيولتها، ويشجع الاستثمار الأجنبي على انتهاز الفرص المتوافرة فيها. وزيادة عدد الفرص يأتي من خلال زيادة عدد الشركات الخاصة المدرجة في هذه السوق. كما أعلنت الحكومة السعودية عن نيتها طرح جزء من رأسمال شركة «أرامكو» في السوق السعودية، وهي من أكبر شركات النفط في العالم. ويخلق طرح أسهم هذه الشركة الضخمة في السوق، فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين السعوديين والأجانب، ويساهم في ارتفاع القيمة السوقية للسوق السعودية بنسبة كبيرة، بما يتناسب وحجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، أعلن الأردن قبل أيام، عن تأسيس سوق جديدة منفصلة لأسهم الشركات المتعثرة والموقوفة والملغاة، يتوقع أن يبدأ العمل فيها خلال الشهرين المقبلين.

وتهدف السوق الى توفير المعلومات والإفصاحات المباشرة عن الشركات المدرجة بشفافية وحركة البيع والشراء للأوراق المالية، مع توقعات أن تخلق هذه السوق فرصاً استثمارية جديدة، بخاصة لفئة المستثمرين المتخصصين والمستثمرين للأجل الطويل، والقادرين على تحمّل الأخطار.

* نقلا عن الحياة