النفط يفاقم خسائر مؤشر سوق السعودية بـ1.5% لـ6412 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم، على انخفاض بـ96.95 نقطة في أول تداولات الأسبوع بنسبة تراجع بلغت 1.48% ليغلق عند مستوى 6412.37 نقطة، وبتداولات تجاوزت 5.2 مليار ريال.

وتأثرت سوق الأسهم السعودية بالتراجعات القوية لأسهم البتروكيماويات مع ترقب نتائج اجتماع الدوحة بين منتجي النفط بهدف التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج.

وانخفض قطاع النفط بنسبة 2.15%، المصارف والخدمات المالية 0.58%، التأمين 3.17%، التشييد والبناء 1.21%، والتكوير العقاري 2.07%.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 28 شركة، فيما تراجعت أسهم 135 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 329 مليون سهم توزعت على أكثر من 116 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات وفاء للتأمين، وأمانة للتأمين، والأهلية، وجازادكو، وعناية، وكيان السعودية أكثر الشركات ارتفاعاً، فيما جاءت أسهم شركات التعاونية، وحلواني أخوان، ومجموعة السعودية، وينساب، والبحري، ومدينة المعرفة الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.99% و2.29%، بحسب "واس".

كما جاءت أسهم شركات الإنماء، وسابك، وكيان السعودية، والراجحي، وجازادكو، ووفاء للتأمين الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإعادة السعودية، ومبكو، وسابك الأكثر نشاطاً بالكمية.