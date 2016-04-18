نيكاي يهبط مع تراجع شهية المخاطرة بفعل الزلازل

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، بعد أن أضر صعود الين بتوقعات أرباح الشركات في الوقت الذي انحسر فيه الإقبال على المخاطرة، بفعل سلسلة الزلازل التي وقعت في جزيرة كيوشو.



وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 3.4 بالمئة إلى 16275.95 نقطة، مسجلا أكبر نسبة هبوط يومي منذ الأول من أبريل.



وصعد الملاذ الآمن الين بعد أن فشل كبار منتجي النفط في التوافق على تثبيت إنتاج الخام، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط من جديد. واقتربت العملة اليابانية من أعلى مستوى في 18 شهرا أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض توقعات أرباح الشركات المصدرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسهم اليابانية.



وهوى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3% إلى 1320.15 نقطة مع هبوط جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً باستثناء مؤشر واحد.



وانخفض مؤشر جيه.بي.إكس.-نيكي 400 بنسبة 3.1% إلى 11934 نقطة.